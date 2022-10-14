Разгрузка экипировки

Мобилизованные саратовцы в Крыму получат всю необходимую экипировку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

— Связались с командирами наших подразделений с мобилизованными земляками. По их словам, сейчас бойцы находятся в районе сосредоточения на территории Крыма для дооснащения необходимыми средствами защиты.

По словам командования, всю необходимую экипировку доставят до конца завтрашнего дня, 15 октября. Поступило необходимое вооружение, все командиры находятся в подразделениях вместе с бойцами.

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