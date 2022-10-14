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Общество14 октября 2022 12:02

В Саратовской области на карантин по ОРВИ ушли 1 школа и 82 класса

Наталия Калинина

В Саратовской области на карантин по ОРВИ ушли 82 класса. Сегодня, 14 октября, от этом сообщили региональное министерство образования.

Из-за угрозы распространения гриппа пришлось полностью закрыть одну школу. Речь идет о школе в селе Ивановка Екатериновского района. Закрыты также 82 класса в 31-й школе.

Отправлены на карантин также восемь групп в семи детских садах.

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