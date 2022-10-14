Фото: Архив КП

В центре Саратова отключили воду на четырех улицах. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 14 октября, для ликвидации аварии на водопроводе по адресу ул. Чапаева, д.79 ограничено холодное водоснабжение абонентов в квадрате улиц Чапаева - Рахова - Кутякова - Московская.

Вернуть воду коммунальщики обещают к 20:00.

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