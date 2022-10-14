фото: Минсельхоз Саратовской области

В субботу и воскресение саратовцев ждут ярмарки «выходного дня». Об этом сообщает министерство сельского хозяйства области.

В субботу, 15 октября, жители и гости Саратова приглашаются на Театральную площадь на традиционную ярмарку «выходного дня». Посетителям предложат овощи и фрукты, свежую рыбу, бакалею, хлеб и кондитерские изделия, крупы и мед.

Также продукцию местных сельхозтоваропроизводителей можно будет приобрести на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, в Заводском районе на пересечение улиц Пензенская/Томская и в пос. Елшанка на Московском шоссе, 61.

Площадки будут работать в штатном режиме.

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