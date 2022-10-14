Александр Янклович рассказал о трех погибших в СВО саратовских росгвардейцах. Информация размещена в Telegram-канале «Твои герои, Саратов!», который ведет Герой России, депутат облдумы Александр Янклович.

Вчера, 13 октября, ВСУ обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области, в результате обстрела погибло трое сотрудников Росгвардии и ранено ещё 14.

— По последним данным, в результате вчерашнего обстрела поселка Октябрьский под Белгородом погибло трое сотрудников Росгвардии. Еще 14 человек получили ранения. Есть тяжелые. Били из района Казачьей Лопани, — сообщает Янклович.

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