Саратовец подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщает региональное УМВД.

Сотрудниками полиции в ходе оперативного мероприятия «Нелегал» были выявлены факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан. В течение июля 35-летний саратовец зарегистрировал в своем дачном доме в поселке Дубки 16 граждан одной из стран ближнего зарубежья.

При проверке выяснилось, что дом не достроен и не пригоден для проживания. Возбуждено уголовное дело. Напомним, что вчера уже заявлялось о задержанных жителях области в рамках данного рейда.

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