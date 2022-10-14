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Общество14 октября 2022 10:05

Саратовец подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан

Евгений Бадиков

Саратовец подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщает региональное УМВД.

Сотрудниками полиции в ходе оперативного мероприятия «Нелегал» были выявлены факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан. В течение июля 35-летний саратовец зарегистрировал в своем дачном доме в поселке Дубки 16 граждан одной из стран ближнего зарубежья.

При проверке выяснилось, что дом не достроен и не пригоден для проживания. Возбуждено уголовное дело. Напомним, что вчера уже заявлялось о задержанных жителях области в рамках данного рейда.

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