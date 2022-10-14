Роман Ирисов

Депутата Саратовской областной думы Романа Ирисова вызвали в военкомат для уточнения учетных данных. Об этом сообщает балаковское издание Sutynews.

По словам Романа Сергеевича, он попал под мобилизацию и получил повестку, в которой было указано «Для уточнения учетных данных». Решения по нему еще не вынесено.

Напомним, еще, 21 сентября, когда в России объявили частичную мобилизацию, Роман Ирисов заявил, что готов отправиться на Украину для участия в спецоперации.

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