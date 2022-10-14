Строительство элеватора
В Петровском районе к декабрю появится новый элеваторный комплекс. Об этом стало известно из телеграм-канала губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.
Компания «Петровские хлеба» возводит энергоэффективный элеваторный комплекс по очистке, сушке, хранению и отгрузке урожая. Одномоментно в нем можно будет хранить 48 тысяч тонн различных культур. Сумма вложений в строительство - 600 миллионов рублей, вложения частные. Первую партию зерна здесь планируют разместить уже в декабре.
Роман Бусаргин на стройке
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