Строительство элеватора

В Петровском районе к декабрю появится новый элеваторный комплекс. Об этом стало известно из телеграм-канала губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Компания «Петровские хлеба» возводит энергоэффективный элеваторный комплекс по очистке, сушке, хранению и отгрузке урожая. Одномоментно в нем можно будет хранить 48 тысяч тонн различных культур. Сумма вложений в строительство - 600 миллионов рублей, вложения частные. Первую партию зерна здесь планируют разместить уже в декабре.

Роман Бусаргин на стройке

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.