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Общество14 октября 2022 8:27

В Петровском районе к декабрю появится новый элеваторный комплекс

Евгений Бадиков
Строительство элеватора

Строительство элеватора

В Петровском районе к декабрю появится новый элеваторный комплекс. Об этом стало известно из телеграм-канала губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Компания «Петровские хлеба» возводит энергоэффективный элеваторный комплекс по очистке, сушке, хранению и отгрузке урожая. Одномоментно в нем можно будет хранить 48 тысяч тонн различных культур. Сумма вложений в строительство - 600 миллионов рублей, вложения частные. Первую партию зерна здесь планируют разместить уже в декабре.

Роман Бусаргин на стройке

Роман Бусаргин на стройке

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