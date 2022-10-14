фото: администрация ЭМР

Светлана Прокофьева покинула пост начальника управления культуры Энгельсского района. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Указано, что в администрации ЭМР произошли кадровые изменения. Светлана Прокофьева по собственному желанию уволилась с поста начальника управления культуры, который она занимала с 2017 года.

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