Семью из Петровского района поздравили с рождением седьмого малыша

Фото: Управление по делам ЗАГС Саратовской области

Семью из Петровского района Саратовской области поздравили с рождением седьмого малыша. Маленького Прохора в торжественной обстановке зарегистрировали в ЗАГСе, о чем сообщает пресс-служба регионального управления.

С рождением сына поздравили семью Алпатовых. Мальчика назвали Прохор. Он стал седьмым ребенком в семье, помимо него у папы с мамой две дочери и четыре сына.

Всего в 2022 году более 350 детей получили свидетельство о рождении в торжественной обстановке.

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