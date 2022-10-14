В Гагаринском районе пенсионерка разбила ВАЗ и попала в больницу

Вчера, 13 октября, в Гагаринском районе Саратова женщина разбила ВАЗ и попала в больницу. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Столкновение было зафиксировано в 11:58 на 274 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». ВАЗ-2114, за рулем которого находилась 69-летняя женщина, столкнулся с автомобилем Ford Transit с 46-летним водителем.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля попала в больницу.

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