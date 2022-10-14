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Общество14 октября 2022 7:28

Поселок в Саратове остался без холодной воды

Наталия Калинина

Сегодня, 14 октября, поселок в Саратове остался без холодной воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла на линии водопровода по Песчано-Уметскому тракту. Из-за нее до 14.00 прекращена подача холодной воды для абонентов поселке Дачный.

Другая авария случилась по адресу Чернышевского, 189. До 20.00 без холодной воды остались жители улицы Комсомольская (от Мичурина до Чернышевского).

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