фото: ГИБДД

У отдела полиции в Ленинском районе сбили 38-летнюю женщину. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

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Вчера, 13 октября, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП. Примерно в 16:00 напротив дома №2 по улице Ипподромной 32-летний водитель Kia Ceed сдавал назад не убедившись в безопасности маневра и сбил 38-летнюю женщину.

Пострадавшая госпитализирована в больницу.

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