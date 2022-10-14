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Происшествия14 октября 2022 7:11

Под Саратовом задержали наркокурьеров из Подмосковья с килограммом мефедрона

Евгений Бадиков
фото: ГУ МВД

фото: ГУ МВД

Под Саратовом задержали наркокурьеров из Подмосковья с килограммом мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону

Согласно видеосюжету, в Гагаринском районе инспекторы ДПС остановили машину для проверки документов. В багажнике авто был обнаружен сабвуфер, в котором злоумышленники спрятали 44 пакета с мефедроном общей массой более килограмма.

Выяснилось, что злоумышленники причастны к деятельности одного из подпольных интернет-магазинов, выполняя функции межрегиональных курьеров.

Возбуждено уголовное дело.

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