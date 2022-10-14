фото: "Мудрый Рух"
В Саратовской области нашли редкую птицу. Об этом сообщает телеграм-канал волонтеров "Мудрый Рух"
Саратовские волонтеры из Центра защиты природы и реабилитации диких животных "Мудрый Рух" обнаружили редкую птицу. Чомга, она же малая поганка, она же неуклюжий глазоед, которого назвали Фич.
Птицу нашли посреди пролета в чистом поле, она подозрительно там сидела и ее просто было поймать.
- К сожалению ее посадили к курам, она могла подхватить что-то от них, однако передали ее довольно быстро. Сама есть не хочет, зато бодро ныряет и втыкается клювом в руки при первой возможности. Надеемся на лучшее, - пишут волонтеры.
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