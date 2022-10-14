Конец рабочей недели пройдет в Саратове пасмурно

Сегодня, 14 октября, в Саратове облачно и прохладно. Об этом предупреждает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от +8 с утра до +10 градусов днем. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Дует северо-западный ветер со скоростью 4 – 9 метров в секунд.

В Саратовской области будет облачно, местами небольшие дожди. Ночью и утром ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Дует северо-западный ветер со скоростью 4 - 9 метров в секунду. Температура утром составит 2-7 градуса, а днем 8 – 14 градусов.

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