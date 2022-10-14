Убийство 10-летней девочки в Саратове: возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Следственным отделом по Кировскому району города Саратова СУ СКР по факту обнаружения тела 10-летней девочки с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью).

Напомним, вчера, 13 октября, в Ленинском районе было обнаружено тело 10-летней девочки с ножевыми ранениями и следами ожогов.

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