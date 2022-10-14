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Общество14 октября 2022 5:05

Володин: в Саратове снова затягивают работы в здании бывшего монтажного техникума

Наталия Калинина
Володин в Саратове

Володин в Саратове

В Саратове снова затягивается реконструкция здания бывшего монтажного техникума. Об этой проблеме пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».

Обновив здание бывшего монтажного техникума, планируется разгрузить школу №77. Проект реализуется при поддержке Вячеслава Володина. Средства на его реализацию были найдены еще в августе 2021 года.

В сентябре этого года ученики должны были начать учебу в обновленном здании. Но сроки снова сорвались.

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