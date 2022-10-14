Фото: ЕР

Федоровский район возглавил Алексей Стрельников. Об этом сообщило министерство по делам территориальных образований.

Вчера, 13 октября, Алексей Стрельников сменил на посту главы Федоровского МО обвиняемого в превышении должностных полномочий Алексея Наумова.

Ранее Стрельников работал в министерстве молодежной политики, спорта и туризма области, директором сельхозпредприятий, в управлении сельского хозяйства администрации Энгельсского муниципального образования, главой администрации Советского района, главой Ровенского района, зампредом правительства области, главой Энгельсского района, подал в отставку 20 мая 2022 года.

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