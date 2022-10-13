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Происшествия13 октября 2022 17:13

В Саратове убили 10-летнюю девочку

Евгений Бадиков

В Саратове убили 10-летнюю девочку. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня, 13 октября, в 18:40 в квартире на улице Батавина родственники обнаружено тело 10-летней девочки с ножевым ранением. Экстренно вызвали скорую помощь, прибывшая бригада констатировала смерть.

Следователи СК вместе с судмедэкспертизой производят проверку.

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