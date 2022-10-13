В Саратове убили 10-летнюю девочку. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
Сегодня, 13 октября, в 18:40 в квартире на улице Батавина родственники обнаружено тело 10-летней девочки с ножевым ранением. Экстренно вызвали скорую помощь, прибывшая бригада констатировала смерть.
Следователи СК вместе с судмедэкспертизой производят проверку.
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