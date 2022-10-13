Мария Усова обещает разобраться с оплатой уличного освещения в Романовском районе

Мария Усова

Сегодня, 13 октября, депутат Саратовской областной Думы, генеральный директор «КП-Саратов» Мария Усова пообщалась с жителями Романовского района в ходе личного приема.

На нем жительница села Усть-Щербедено Любовь Воропаева попросила разобраться с вопросами уличного освещения и присоединения к счетчикам, а также оплаты за электроэнергию.

—Кто должен платить за уличное освещение в Усть-Щербедено? Оказалось, что это вопрос спорный, поэтому спрошу у прокурора.

По словам жительницы села Усть-Щербедено, лет 8 назад за уличное освещение стали платить жители села, а не местная администрация. Кабель от фонаря напротив дома Воропаевой подключен к ее же прибору учёта электроэнергии, хотя ответственность за освещение улиц, в том числе материальная, должна лежать на местной администрации?

Надеюсь, что выясним все обстоятельства, когда встретимся с жителями села на местном сходе, посмотрим документы и если не получится решить вопрос «мирно» обращусь в правоохранительные органы!

Интересы жителей и закон для меня всегда будут в приоритете! — высказалась по этому вопросу в своём ТГ-канале Мария Усова.

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