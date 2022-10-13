В Саратове организовали преступный бизнес по фиктивной женитьбе мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

По данным ведомства, трое жителей подыскивали жен и мужей для иностранцев, желающих получить российское гражданство путем фиктивного брака. Как правило, за вознаграждение соглашались вступить в фиктивный брак различные маргиналы. Будущие супружеские пары регистрировались в «резиновых» квартирах, после чего подавали заявления в ЗАГСы. Помимо этого, подделывались справки о беременности, чтобы регистрация брака прошла быстрее.

В рамках оперативно-розыскного мероприятия «Нелегал 2022» незаконную деятельность пресекли оперативники управления уголовного розыска и сотрудники управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД. Возбуждено уголовное дело, преступникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, прокуратура Саратовской области заявила, что количество преступлений среди иностранцев выросло на 142 процента.

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