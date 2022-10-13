МЧС: Саратовскую область накроет сильный туман

Фото: Архив КП

Саратовскую область накроет сильный туман. Сегодня, 13 октября, об этом предупредили в региональном управлении МЧС при помощи соответствующих смс-уведомлений.

Завтра, 14 октября, ночью и утром в отдельных районах области ожидается туман. Видимость составит 500-1000 метров.

Ночью столбик термометра колеблется от +1 до +6 градусов, а днем сохранится тепло от +8 до +13 градусов. В отдельных муниципалитетах ожидается небольшой дождь.

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