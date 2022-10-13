Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил Саратовской области 369 миллионов на сбалансирование бюджета. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Средства будут выделены из резервного фонда РФ. Доклад о целевом использовании этих денег обнародуют 1 сентября 2023 года. Минфин России будет контролировать расходы этой суммы денег.

На что именно область потратит деньги, в распоряжении Мишустина не указано.

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