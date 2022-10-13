Саратовец получил 9 лет за изнасилование 16-летней девушки в подъезде

Саратовец получил 9 лет за изнасилование 16-летней девушки, на которую он напал в подъезде. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Суд установил, что 4 апреля 2022 года, саратовчанка была со своим молодым человеком в гостях у двух знакомых. После они разошлись, и девушка направилась в магазин с 31-летним гостем. По пути к магазину мужчина напал на девушку. Сначала он похитил у нее 600 рублей, а затем затащил в подъезд дома на улице Блинова. Там он стал угрожать девушке и изнасиловал ее.

Дождавшись, когда мужчина отвернется, потерпевшая сразу написала своему молодому человеку. Он приехал на место происшествия и позвонил в полицию.

Суд приговорил виновника к 9 годам строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года.

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