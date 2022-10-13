фото: СУ СКР

Под Саратовом рыбаки вытащили из Волги утонувшего мужчину. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня 13 октября, примерно в 16:40 рядом с селом Дубовка Красноармейского района обнаружили тело 60-летнего мужчины в Волге рядом с лодкой без признаков жизни. Рыбаки вытащили его на берег и сообщили правоохранителям. Выяснилось, что мужчина прибыл с друзьями на рыбалку на своей лодке, друзья уплыли на берег, а он остался.

Повреждений на теле не обнаружено, назначена судмедэкспертиза

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