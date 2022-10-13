Сегодня, 13 октября, трамваи в Саратове остановили из-за плохого самочувствия пассажира

Остановилось движение трамвайного маршрута №11 на улице Танкистов по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает паблик СГЭТ ВКонтакте.

Напомним, в 11:25 было прервано движение трамваев, следующих по маршрутам №8 и 9. Они встали на улице Усиевича из-за обрыва контактной сети.

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