Трасса на Песчанку

Завершен ремонт дороги «Аткарск-Песчанка». Об этом сообщает телеграм-канал губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Завершен ремонт дороги «Аткарск - Песчанка», было проложено 38 километров асфальта, которые теперь соединяют Аткарск с федеральной трассой «Саратов-Пенза».

— Регион получил дополнительно 8 млрд рублей при поддержке Вячеслава Володина. Местные жители поделились, что теперь от Аткарска до Песчанки можно доехать за 25-30 минут, вместо полутора часов, — сообщает глава региона.

В Татищевском районе по программе «Комплексное развитие сельских территорий» ведётся строительство новой дороги между селами Сторожевка и Зеленкино. Больше 4 километров дороги с двумя мостовыми переходами соединят населенные пункты, которые после дождей оказываются отрезанными друг от друга.

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