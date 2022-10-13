Молодой кассир из Саратова вынес из банка более 7 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суд передано дело 21-летнего парня, работавшего старшим кассиром отдела сетевого обслуживания операционного управления одного из банков. По версии следствия, 4 июня 2022 года он подменил купюры крупного номинала на мелкие, при этом оставил верхние и нижние банкноты согласно указанному на этикетке пачки номиналу. Таким образом, злоумышленник положил большую часть средств себе в карман.

Деньги молодой человек спрятал в одном из кабинетов кредитной организации, а затем забрал их и уехал в другой регион. Сумма ущерба превысила 7 миллионов рублей.

Задержали подозреваемого сотрудники ФСБ. Материалы уголовного дела переданы в суд.

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