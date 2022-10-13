Депутат облдумы Мария Усова провела личный прием граждан в Романовском районе

Мария Усова проводит прием жителей

Сегодня, 13 октября, прошел прием граждан в Общественной приемной Партии «Единая Россия» Романовского МО. С вопросами, которые беспокоят жителей района разбиралась депутат Саратовской областной Думы, генеральный директор «КП-Саратов» Мария Усова.

Пенсионерка Любовь Михайловна из села Усть-Щербедено попросила разобраться с вопросами уличного освещения и присоединения к счетчикам, а также оплаты за электроэнергию.

Учитель из Романовки Анатолий Лосев, коснулся вопроса насыпи вдоль дороги и реки. По словам педагога с 40-летним стажем, дороги затапливаются и во время весенней и осенней распутицы передвигаться невозможно.

Обратилась к депутату и бывшая медработник Валентина Николаевна. Женщину волнует вопрос приобретения лекарственных препаратов и получение группы по инвалидности в связи с заболеванием. Мария Викторовна пообещала собеседнице посодействовать в получении дефицитных дорогостоящих лекарств.

Также помощь запросили директор ДЮСШ и инвалид из села Большой Карай. Других же волновали вопросы приобретения стройматериалов и благоустройство территории.

В общей сложности к депутату облдумы обратились со своими запросами 8 жителей района. Все задачи, поставленные жителями округа будут обязательно решены, вопросы взяты под личный контроль Марии Викторовны.

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