Фото: архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ковидных госпиталях Саратовской области остались только 280 коек. Сегодня, 13 октября, на брифинге об этом сообщил министр здравоохранения области Олег Костин.

Всего в регионе по-прежнему развернуто 280 коек, из них свободны 65. Вакцинацию от коронавируса прошли 1 665 690 человек, среди них 4 532 составляют подростки.

В регион поступили 669 854 доз вакцины от гриппа «Совигрипп» и «УльтриксКвадри». Привились от этого вируса 531 845 человек.

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