Суд отменил оправдательный приговор обвиненному в педофилии саратовцу. Об этом сообщает пресс-служба первого кассационного суда.

Балаковский районный суд признал ранее признал Николая С. виновным по п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении ребенка младше 14 лет) и приговорили к 14 годам лишения свободы. Гражданин обжаловал решение в областном суде, где его оправдали, но это решение, в свою очередь было обжаловано зампрокурора Саратовской области.

Сегодня, 13 октября, судебная коллегия по уголовным делам отменила оправдательный приговор и саратовец вновь будет находится под стражей.

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