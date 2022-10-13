Фото: 2gis.ru

В Саратове Росимущество планирует изъять историческое здание на Московской. Соответствующая информация появилась на портале «Электронное правосудие».

Речь идет о «Доме Н.В. Скворцова», расположенном в Саратове по адресу Московская, 81. Ведомство выступает в качестве истца и просит суд передать в собственность государства земельный участок, на котором расположено здание, и сам дом. Площадь участка составляет 1625 квадратных метра, а площадь дома – 334,9 квадратных метров.

«Дом Скворцова» был построен в 1890 годах. Ранее там располагались скворцовские предприятия маслобойного профиля. До 1918 года его мельница продолжала работать.

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