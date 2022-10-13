фото: СУ СКР

В поселке Степное обнаружен труп мужчины с пробитой головой. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня утром, 13 октября, на улице Кутузова в поселке Степное коммунальщики обнаружили тело 36-летнего мужчины с пробитой головой, о чем незамедлительно сообщили в полицию.

Следователями и криминалистами вместе с судмедэкспертом проведен осмотр места происшествия. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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