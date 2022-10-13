Фото: СУ СК по Саратовской области

Житель села под Саратовом пытался изнасиловать маленькую девочку на рыбалке. О задержании злоумышленника сообщает СУ СК по Саратовской области.

Инцидент произошел 25 июля 2022 года в селе Клещевка. Пострадавшую родители привезли к ее подруге в гости. В какой-то момент девочки пошли на берег озера, куда ушел рыбачить отчим одной из девочек.

Пока одна из подружек отлучилась, мужчина остался наедине с малолетней гостьей и напал на нее. Он повалил ребенка на землю, стал угрожать и попытался изнасиловать. Совершить задуманное нападавшему не удалось, потому что ребенка спала подоспевшая мать.

Уголовное дело с направлено в суд.

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