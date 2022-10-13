Сегодня, 13 октября, в самом центре Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

Идет ремонт на водопроводных коммуникациях по адресу Чапаева,78. Из-за работд до 20.00 прекращена подача холодной воды для абонентов, расположенных в квадрате улиц Чапаева - Рахова - Кутякова – Московская.

Ориентировочно до полуночи также отключена вода в Волжском районе. Идет ремонт водопровода по адресу Волочаевский проезд, 5. Без воды остались абоненты Волочаевского проезда (от Радищева до Некрасова).

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