Жительница Саратова лишилась 60 тысяч рублей при попытке уехать на попутке в Воронеж. Об этом сообщает УМВД по городу Саратову.

По данным ведомства, 46-летняя женщина нашла объявление о поездке в Воронежскую область в интернете. Саратовчанка перешла по ссылке от неизвестного водителя и ввела данные своей карты и проверочный код, после чего с её счета списали 17 500 рублей. После этого доверчивая женщина ввела данные другой карты, лишившись в общей сложности 59 700 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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