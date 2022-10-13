Мария Усова посетила открытие спортивной площадки в Романовском районе

Мария Усова

Сегодня, 13 октября, В Мордовском Карае Романовского района состоялось открытие спортивной площадки. На ней местные старшеклассники уже посоревновались в сдаче нормативов ГТО.

Мероприятие посетила депутат Саратовской областной Думы, гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова, а также глава Романовского муниципального района Алексей Щербаков, глава Мордовокарайского муниципального образования Наталия Воронина и начальник управления образования администрации Романовского района Любовь Дедова.

На торжественном открытии площадки ленту перерезали заслуженные спортсмены района: чемпион России по Самбо Сергей Наумов и чемпион района по баскетболу Мария Кочегарова.

На мероприятии выступил сельский хор «Жемчужина Карая». Первые претенденты на золотые значки сразу после официальной части заняли спортивные снаряды. Новые тренажеры опробовала и Мария Усова.

- В моем округе уже открыты две площадки. Особенно хочется отметить, что они появились не в районных центрах, а в селах Романовского и Аркадакского районов! Очень важно представить жителям небольших населенных пунктов возможности для занятий спортом и поддержания себя в хорошей форме.

В этом году пять спортивных площадок открывается в Саратовской области в рамках федерального проекта демография - «Спорт-норма жизни»! – отметила депутат Саратовской областной Думы.