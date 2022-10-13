В Саратовской области энергетики определили лучшие УК по подготовке к отопсезону.

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» определил управляющие организации региона, которые наиболее ответственно подготовили свои подведомственные дома к осенне-зимнему периоду. В их число вошли девять УК и ТСЖ Саратова и одна УК из Балаково.

Перечень мероприятий, которые в соответствии с законодательством следуют выполнить в домах для вступления в отопсезон, энергетики направили управляющим организациям еще весной этого года. В их число входила промывка и опрессовка внутридомовых сетей, поверка приборов учета и средств измерений, герметизация вводов теплопроводов в подвальные помещения, установка регуляторов на отоплении и т.д.

Тепловая инспекция компании в течение всего межотопительного периода контролировала работу УК и ТСЖ. Ее специалисты консультировали коммунальщиков, давали им профессиональные рекомендации.

В Саратове лучше всех эту работу провели УК «Каштан», товарищество собственников жилья «Орленок-2», жилищно-строительные кооперативы «Алмаз», «Белочка», «Журавль», «Лотос-65». Также в число добросовестных УК вошли ООО «КиТ», «У-Сервис», «Гранта».

В Балакове высокую ответственность к промывке внутридомовых труб и их гидравлическим испытаниям проявило ООО «Домострой». А вот установку регуляторов на отоплении, при помощи которых можно управлять теплопотреблением дома и сокращать платежи его жителей за тепло, в городе не выполнила ни одна управляющая организация.

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что контролировать работу коммунальщиков имеют право и сами жители МКД. Качественная работа УК и ТСЖ по приему теплоносителя и его эффективному распределению внутри каждого дома является важнейшим слагаемым стабильного прохождения отопительного сезона.

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