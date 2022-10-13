Фото: архив КП Фото: Иван Макеев

В Саратове предложили запретить продажу алкоголя в «наливайках» после 22:00. С такой инициативой выступил замначальника ГУ МВД по Саратовской области Владимир Матвеев на сегодняшнем заседании круглого стола в облдуме.

По словам представителя ведомства, жители постоянно жалуются на торговлю алкоголем в так называемых «наливайках»: торговых точках по продаже алкоголя, расположенных прямо в жилых домах. В Саратовской области с начала 2022 года полицейские выявили 579 нарушений правил продажи алкоголя. Он предложил разработать законопроект, ограничивающий работы таких точек периодом с 8:00 до 22:00.

Инициативу поддержал общественник Петр Баранников, который регулярно проводит рейды по подобным заведениям, а также заместитель главы администрации Саратова по взаимодействию с органами государственной власти Максим Леонов. Он также сообщил о десятках жалоб от граждан.

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