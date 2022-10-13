В Саратове обнаружено тело избитой женщины

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 12 октября, в Волжском районе Саратова было обнаружено тело женщины. Как сообщает СУ СК по региону, речь идет о насильственной смерти.

Труп 41-летней саратовчанки был найден вечером в квартире дома на Валовой. О нем сообщил мужчина, который состоял с погибшей в близких отношениях.

На теле зафиксированы повреждения в области глаза, плеча, предплечья, а также на пояснице. Точную причину смерти установят эксперты. Проверка продолжается.

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