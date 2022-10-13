Сегодня, 13 октября, в Саратове из-за оборванных проводов стоят два трамвайных маршрута. Об этом сообщает паблик СГЭТ ВКонтакте.

В 11:25 было прервано движение трамваев, следующих по маршрутам №8 и 9. Они встали на улице Усиевича, на перегоне от Просяного проезда.

Причиной сбоя стал обрыв контактной сети.

Так же на 22 минуты остановилось движение трамвайного маршрута №11 на улице Танкистов по причине плохого самочувствия одного из пассажиров.

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