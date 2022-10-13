Диаграмма подготовлена Прокуратурой Саратовской области

В Саратовской области на 142 процента выросло количество преступлений среди иностранцев. Об этом сообщает Прокуратура Саратовской области.

По итогам 9 месяцев 2022 года ведомство проанализировало сведения о преступлениях, совершенных лицами без гражданства и иностранными гражданами.

Всего на территории Саратовской области данными лицами совершено 493 преступления, что на 141,7 процентов выше, чем в 2022 году (204). При этом 65 преступлений являются особо тяжкими, 269 преступлений – тяжких, 55 – средней тяжести, 104 – небольшой тяжести.

Наиболее частыми видами преступлений являются мошенничества (227 случаев), кражи (66 случаев) и незаконный оборот наркотических средств (64 эпизода).

Всего за 9 месяцев 2022 г. выявлено 198 иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступления, из них 39 человек являются ранее судимыми.

Расследовано 99 преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Наиболее частыми преступлениями в отношении этой категории населения являются кражи (19) и мошенничества (57).

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