Сегодня, 13 октября, в центре Саратова отключили светофор, о чем предупреждает городская администрация.
Не будет работать светофор на пересечении улиц Астраханская и Кутякова. С 11:00 до 17:00 коммунальщики проводят на объекте плановые работы.
Чиновники просят горожан соблюдать правила дорожного движения.
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