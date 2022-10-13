Сегодня, 13 октября, в центре Саратова отключили светофор, о чем предупреждает городская администрация.

Не будет работать светофор на пересечении улиц Астраханская и Кутякова. С 11:00 до 17:00 коммунальщики проводят на объекте плановые работы.

Чиновники просят горожан соблюдать правила дорожного движения.

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