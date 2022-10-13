На сегодня, 13 октября, в Саратовской области коронавирус обнаружили у 247 пациентов за сутки. Всего в регионе обнаружено 293 820 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 284 966 человек, за сутки — 360. В стационарах остаются 215 человек, на амбулаторном лечении находятся 2 638 пациентов.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 6;

- 7-14 лет — 7;

- 15-17 лет — 1;

- 18-29 лет — 25;

- 30-49 лет — 67;

- 50-64 лет — 60;

- 65 и старше — 81.

С пневмонией поступили 20 пациентов, с признаками ОРВИ — 227.

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