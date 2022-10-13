На сегодня, 13 октября, в Саратовской области коронавирус обнаружили у 247 пациентов за сутки. Всего в регионе обнаружено 293 820 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 284 966 человек, за сутки — 360. В стационарах остаются 215 человек, на амбулаторном лечении находятся 2 638 пациентов.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 6;
- 7-14 лет — 7;
- 15-17 лет — 1;
- 18-29 лет — 25;
- 30-49 лет — 67;
- 50-64 лет — 60;
- 65 и старше — 81.
С пневмонией поступили 20 пациентов, с признаками ОРВИ — 227.
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