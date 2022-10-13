фото: Архив КП

В Саратовской области от следствия скрываются 440 граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура Саратовской области обнародовала данные о розыске граждан, которые находятся в бегах. В период с января 2022 года в розыск объявлено 636 обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, а всего разыскивалось с учетом объявленных в розыск в прошлые годы 1 122 человека.

Найти и задержать в этом году полицейским удалось 682 граждан. По данным на 1 октября, еще 440 жителей Саратовской области скрываются от правосудия.

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