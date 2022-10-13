Вячеслав Володин

Володин поручил закончить реставрацию усадьбы Борисова-Мусатова к концу года. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников Вячеслава Володина «Володин Саратов».

Спикер госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочего визита в Саратов посетил музей-усадьбу Борисова-Мусатова. Дом, где жил и работал художник, вошел в программу сохранения 23 объектов историко-культурного наследия, которую Вячеслав Володин инициировал в 2019 году.

При его поддержке работы по реставрации музея-усадьбы были включены в федеральный бюджет и начались в этом году.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.