Дебошира из Краснодара напал на проводника и был снят с поезда в Саратове. Его задержали сотрудники транспортной полиции, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Дебош устроил пассажир поезда «Кисловодск – Тында». 53-летний житель Краснодарского края был пьян, и лез в драку, угрожал проводнику, а также насильно удерживал его в тамбуре вагона.

На саратовской станции сотрудники транспортной полиции зафиксировали противоправные действия нарушителя и сняли его с поезда. На дебошира были составлены протоколы об административных правонарушениях, возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

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