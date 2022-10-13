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Общество13 октября 2022 5:06

В Саратовской области прекращены поиски 33-летнего мужчины

Наталия Калинина
Фото: Лиза Алерт Саратов

Фото: Лиза Алерт Саратов

В Саратовской области прекращены поиски 33-летнего мужчины. Об этом сообщает региональное отделение «Лиза Алерт» ВКонтакте.

Живым найден 33-летний Александр Чугошкин из Энгельса. Его местонахождение было неизвестно с 22 августа 2022 года, а объявление «Лиза Алерт» появилось 4 октября.

Волонтеры благодарят участников поиска за помощь и просят снять репосты.

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