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Происшествия13 октября 2022 4:53

В Саратове Infiniti влетела в столб – водитель в больнице

ДТП случилось на Международной улице
Наталия Калинина

Сегодня утром, 13 октября, в Саратове Infiniti влетела в столб, в аварии пострадал водитель. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 7.20 напротив дома № 17 по улице Междунородная. Водитель Infiniti не справился с управлением и врезался в столб.

Пострадавший водитель доставлен в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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